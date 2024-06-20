Суд не стал повторно амнистировать участника СВО

Свой первый срок 24-летний Руслан Магдиев получил в родном Петрозаводске. В 2016 году он был задержан следователями СКР по обвинению в совершении сразу трех преступлений — убийстве двух или более человек, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, разбое и краже (п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 162 и ч. 2 ст. 158 УК РФ). 22 марта 2018 года Петрозаводский горсуд Республики Карелия отправил Магдиева в колонию общего режима на 9 лет и 11 месяцев.
Срок он отбывал в ИК-7 города Сегежи, где в ноябре 2022 года и был завербован представителями ЧВК «Вагнер», заключив полугодовой контракт на участие в СВО. Доброволец Магдиев отличился в боях за Артемовск — его наградили медалью «За отвагу». Последнее обстоятельство стало основанием для помилования и обнуления судимости. По истечении контракта, получив справку об освобождении, в июне 2023 года Руслан Магдиев приехал в Орск, где первое время проживал у своей бабушки. Но уже в августе перебрался в квартиру к сожительнице.
25 ноября 2023 года у нее дома вместе с приятелем они распивали спиртное. В полночь, когда алкоголь закончился, компания вызвала такси и поехала пить пиво в кафе «Мечта». Рядом с ним и разыгрались трагические события. Будучи уже изрядно пьяным, Руслан Магдиев в дверях заведения что-то не поделил со столь же нетрезвым 51-летним Виталием Федоровичем. Как потом утверждал сам Магдиев, тот якобы «оскорбил его нецензурной бранью».
Дождавшись, когда обидчик выйдет на улицу, молодой человек отправился вслед за ним. Окликнув уходившего мужчину, Руслан Магдиев предложил поговорить. Однако господин Федорович не остановился. Догнав его и развернув, оппонент с ходу ударил того кулаком в лицо, отчего Виталий Федорович рухнул как подкошенный, сильно ударившись затылком об асфальт. Но этого Магдиеву показалось мало, и он решил добить уже фактически потерявшего сознание оппонента, нанеся ему, как установила экспертиза, еще несколько ударов ногой по лицу.
В результате мужчина помимо закрытой черепно-мозговой травмы получил еще и «множественные переломы костей лицевого скелета основания черепа». Причем удары оказались такой силы, что у господина Федоровича кости лица провалились до затылка. Скончался он еще до приезда скорой, которую вызвали прохожие. Сам же Руслан Магдиев, вернувшись в кафе, продолжил пить пиво. Задержали его сотрудники полиции через три дня. Свою вину в инкриминированном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), фигурант сразу же признал и полностью раскаялся в содеянном.
Между тем адвокат потерпевшей стороны Юлия Искрина считает, что ни о какой неосторожности со стороны Руслана Магдиева речь изначально идти не могла. «Налицо все признаки убийства. Согласно выводу судебно-медицинской экспертизы, не менее пяти ударов были нанесены целенаправленно и прицельно в жизненно важный орган — голову, в том числе и ногой. При этом от потерпевшего никаких угроз не исходило, он даже защищаться не пытался», — заявила «Ъ» адвокат Искрина.
16 апреля 2024 года Октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области приговорил Руслана Магдиева к семи годам колонии строгого режима.
Защита осужденного вынесенный приговор сочла чрезмерно суровым, незаконным и необоснованным. В частности, адвокат Магдиева, не оспаривая в апелляционной жалобе обстоятельства совершения преступления, утверждал, что, вынося решение, суд «в недостаточной степени учел смягчающие наказание обстоятельства». Помимо признания вины и раскаяния к таковым адвокат отнес участие Руслана Магдиева в СВО и наличие госнаграды. В этой связи защита попросила апелляционную инстанцию заменить осужденному реальный срок на условный. 18 июня Оренбургский областной суд причин что-либо менять в приговоре суда первой инстанции не нашел.
«Участие в СВО и наличие наград никак не могут учитываться повторно как смягчающее обстоятельство при назначении наказания за новое преступление, совершенное Магдиевым, поскольку помилование распространялось только на его предыдущую судимость. Оно не может являться своего рода индульгенцией, в противном случае это означало бы дискредитацию самого института помилования», — прокомментировала решение апелляционной инстанции Юлия Искрина.
При этом адвокат считает, что у Генпрокуратуры, наоборот, есть все основания опротестовать приговор и добиться переквалификации действий Руслана Магдиева на п. «д» ч. 2 ст. 105 (убийство с особой жестокостью) УК РФ. Соответствующее обращение уже направлено на имя генпрокурора Игоря Краснова.