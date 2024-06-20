Суд не стал повторно амнистировать участника СВО

Как стало известно «Ъ», участие в СВО с последующим помилованием за совершенное восемь лет назад убийство не помогли жителю Орска Руслану Магдиеву избежать реального срока за новое преступление. Его он совершил вскоре после возвращения из зоны боевых действий, в которых участвовал в составе ЧВК «Вагнер» с ноября 2022 года. При этом сам осужденный и его защита рассчитывали, что при вынесении приговора суд должен был учесть его боевые заслуги и назначить условное наказание.