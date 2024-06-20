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Площадь пожара на нефтебазе в Азове разрослась до 6,3 тысячи «квадратов»

Разгерметизация второго резервуара на нефтебазе в Азове привела к разрастанию площади пожара. Теперь она составляет 6,3 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, вторая емкость разгерметизировалась из-за высокой температуры от соседней, которая продолжает гореть.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пожарным все еще не удается справиться с огнем. Борьба с ним ведется уже двое суток.

Напомним, пожар на азовской нефтебазе вспыхнул в ночь на 18 июня — после атаки беспилотников загорелся резервуар с нефтепродуктами. В тушении задействованы более 200 человек.

В среду утром в МЧС по Ростовской области сообщили о локализации пожара на площади 3,2 тысячи квадратных метров.

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