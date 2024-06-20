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Хабаровский суд приговорил военного к восьми годам лишения свободы

В Хабаровске мобилизованный военный получил восемь лет за свои «грандиозные» побеги и кражи у сослуживцев, об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на приговор.

Источник: AP 2023

Как стало известно, уже четыре раза обвиняемый уходил из части, проводя вне ее значительное время, а потом возвращался, будто ничего не было. Правда, добровольно мужчина вернулся лишь раз, во всех остальных случаях его находили сотрудники военной полиции или УУР УМВД.

Кроме того, мобилизованный одолжил телефон у одного из сослуживцев, а затем покинул военную часть и продал его.

В официальном приговоре также сказано, что обвиняемый «тайно похитил» чужие деньги у потерпевших на общую суму около сто сорока тысяч рублей. Он осуществил кражу с использованием мобильного банковского приложения.

Преступник признал свою вину. При этом он утверждает, что не имеет отношения к похищению денег у своих сослуживцев.

Суд вынес приговор восемь лет заключения в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему было назначено штраф в размере сорока тысяч рублей.