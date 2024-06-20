Хабаровский суд приговорил военного к восьми годам лишения свободы

Как стало известно, уже четыре раза обвиняемый уходил из части, проводя вне ее значительное время, а потом возвращался, будто ничего не было. Правда, добровольно мужчина вернулся лишь раз, во всех остальных случаях его находили сотрудники военной полиции или УУР УМВД.
Кроме того, мобилизованный одолжил телефон у одного из сослуживцев, а затем покинул военную часть и продал его.
В официальном приговоре также сказано, что обвиняемый «тайно похитил» чужие деньги у потерпевших на общую суму около сто сорока тысяч рублей. Он осуществил кражу с использованием мобильного банковского приложения.
Преступник признал свою вину. При этом он утверждает, что не имеет отношения к похищению денег у своих сослуживцев.
Суд вынес приговор восемь лет заключения в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему было назначено штраф в размере сорока тысяч рублей.