Хабаровский суд приговорил военного к восьми годам лишения свободы

Как стало известно, уже четыре раза обвиняемый уходил из части, проводя вне ее значительное время, а потом возвращался, будто ничего не было. Правда, добровольно мужчина вернулся лишь раз, во всех остальных случаях его находили сотрудники военной полиции или УУР УМВД.