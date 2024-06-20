В Хабаровске будут судить студентку, которая давала взятки за зачеты

В Хабаровске будут судить студентку, которая давала взятки заместителю директора университета за зачеты, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В 2021 году жительница Приморского края училась в одном из сибирских ВУЗов и, чтобы получить зачеты по весенним и осенним сессиям, передавала через старосту группы деньги — от 20 до 30 тысяч рублей заместителю директора по научной и учебной работе. Та, в свою очередь, проставляла зачеты и оценки в зачетную книжку.
Всего студентка передала преподавателю 75 тысяч рублей.
«Прокурором Центрального района Хабаровска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней женщины. Она обвиняется в совершении 3 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Хабаровска.