В Хабаровске будут судить студентку, которая давала взятки за зачеты

В 2021 году жительница Приморского края училась в одном из сибирских ВУЗов и, чтобы получить зачеты по весенним и осенним сессиям, передавала через старосту группы деньги — от 20 до 30 тысяч рублей заместителю директора по научной и учебной работе. Та, в свою очередь, проставляла зачеты и оценки в зачетную книжку.