На стройке во Владивостоке разбился иностранный рабочий

Во Владивостоке иностранный рабочий свалился с четвертого этажа строящегося здания. Мужчину с тяжелыми травмами увезли в больницу. Следственные органы завели уголовное дело о нарушении техники безопасности, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Происшествие случилось 19 июня на строительстве нового здания на улице Главной краевой столицы. Рабочий занимался отделкой козырька балкона на четвертом этаже, не удержался на высоте и рухнул вниз, получив многочисленные травмы. Сейчас он проходит лечение в больнице.
Прокуратура Советского района Владивостока оценит соблюдение трудового законодательства, включая вопросы охраны труда.
Также прокуратура признала законным заведение по факту происшествия уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ. Ход и результаты следствия надзорное ведомство взяло под свой контроль.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что за прошедшую неделю в Приморье на рабочих местах скончались пять человек.