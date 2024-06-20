На стройке во Владивостоке разбился иностранный рабочий

Происшествие случилось 19 июня на строительстве нового здания на улице Главной краевой столицы. Рабочий занимался отделкой козырька балкона на четвертом этаже, не удержался на высоте и рухнул вниз, получив многочисленные травмы. Сейчас он проходит лечение в больнице.