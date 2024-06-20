Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На стройке во Владивостоке разбился иностранный рабочий

Строитель упал с четвертого этажа возводимого во Владивостоке здания.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке иностранный рабочий свалился с четвертого этажа строящегося здания. Мужчину с тяжелыми травмами увезли в больницу. Следственные органы завели уголовное дело о нарушении техники безопасности, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Происшествие случилось 19 июня на строительстве нового здания на улице Главной краевой столицы. Рабочий занимался отделкой козырька балкона на четвертом этаже, не удержался на высоте и рухнул вниз, получив многочисленные травмы. Сейчас он проходит лечение в больнице.

Прокуратура Советского района Владивостока оценит соблюдение трудового законодательства, включая вопросы охраны труда.

Также прокуратура признала законным заведение по факту происшествия уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ. Ход и результаты следствия надзорное ведомство взяло под свой контроль.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что за прошедшую неделю в Приморье на рабочих местах скончались пять человек.

несчастный случай