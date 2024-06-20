«Никаких конфет!». В лагере под Иркутском тренер ударила детей палкой

В оздоровительном лагере 23-летний тренер работает уже третий год. Коллеги из лагеря рассказали, что за время работы на неё ни разу никто не жаловался, а дети любили. Да и в этот раз ребятишек осмотрели врачи и не нашли у них ни синяков, ни ссадин. Полая пластиковая палка — это скорее для острастки. Даже после произошедшего от родителей детей жалоб не было.