«Никаких конфет!». В лагере под Иркутском тренер ударила детей палкой

«Ты что думала, не найду?!! Вот, в твоей кофте было. Могли бы съесть все вместе. Вам двойки сейчас поставлю», — кидая вещи, говорит девочке тренер. Следующим «под раздачу» попал мальчик, которого она стукнула палкой (потом выяснится, что это пластиковый снаряд для тренировок).
Так в одном из детских оздоровительных лагерей в Иркутской области воспитатель-тренер разбиралась с проштрафившимися детьми. А «под занавес» сказала ещё бежать 17 кругов. Происходящее засняла на видео одна из родительниц. Подробности в материале irk.aif.ru.
Вещи заплесневели
«В ходе воспитательной беседы тренер по спортивным единоборствам грубо общалась с детьми и нанесла удары полой гимнастической пластмассовой палкой трём мальчикам в возрасте от 8 до 10 лет и 13-летней девочке, а также бросила в школьника пустую пластиковую бутылку», — прокомментировали в ГУ МВД Иркутской области.
В тот день в организации проходила проверка — искали продукты питания, которые запрещены в лагере. Сотрудники пошли по корпусам. Воспитатель нашла в сумках своего отряда испорченные продукты.
«Говорила родителям, что никакой еды, конфет», — кричала женщина.
В усольском спортивном клубе, где тренер официально работает, рассказали, что дети спрятали в сумках печенье, бананы, которые вскоре испортились, и все вещи покрылись плесенью. Из-за этого тренер и стала ругать детей, а некоторых даже ударила палкой.
После того, как об этом стало известно специалисты администрации Усолья выехали на место. Во время проверки сотрудники отдела образования и руководство лагеря подтвердили жалобу.
«Такое поведение в отношении детей недопустимо, принято решение уволить педагога. Директору лагеря объявлено дисциплинарное взыскание, — прокомментировали в администрации. -Тренер нарушила должностные обязанности и её уволили. Будет проводиться педагогическая проверка с участием отдела образования. При этом родители заступаются за тренера и считают, что она хороший педагог», — пояснили в администрации.
В оздоровительном лагере 23-летний тренер работает уже третий год. Коллеги из лагеря рассказали, что за время работы на неё ни разу никто не жаловался, а дети любили. Да и в этот раз ребятишек осмотрели врачи и не нашли у них ни синяков, ни ссадин. Полая пластиковая палка — это скорее для острастки. Даже после произошедшего от родителей детей жалоб не было.
Всё время с детьми
Девушка работала не только в лагере. Также она преподаёт дзюдо в усольском спортивном клубе.
«Мы все шокированы тем, что произошло. Да она повысила голос, не сдержала себя, — рассказала корреспонденту irk.aif.ru директор клуба Татьяна Козлова. — И, конечно, понимает, что не права. Она сейчас подавлена и очень сильно переживает из-за случившегося. Да и родители за неё заступаются. Мы, конечно, тоже будем проводить служебное расследование».
Известно, что девушка с красным дипломом окончила училище Олимпийского резерва. Выступала на различных соревнованиях, и вполне успешно. Она кандидат в мастера спорта по самбо, и на чемпионате России была в призёрах. Как тренер уже четвёртый год работает в спортивном клубе. Все ею довольны.
«Дети хотят заниматься только у этого тренера, — поделилась директор. — Она всё своё время посвящает воспитанникам. Ходит с ними на каток, лыжную базу. Они у неё очень дружные, всегда друг другу помогают. Как одна семья».
Тренера не уволили из спортивного клуба, а пока, на время разбирательств, отправили в отпуск без содержания. Сотрудники следственного комитета и прокураты проводят проверку.
«Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводятся опросы сотрудников органов опеки, очевидцев, а также иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», -прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.