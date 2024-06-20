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Воспитатели-садисты предстанут перед судом в Новосибирске

Их обвиняют в истязании детей.

Источник: AP 2023

Двое воспитателей частного детского сада предстанут перед судом по обвинению в совершении преступлений по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По материалам следствия, на протяжении 2023 года сотрудницы детского сада, расположенного в Октябрьском районе, били детей руками, ногами и различными предметами, при этом оскорбляя их. Несовершеннолетним было от двух от шести лет.

«Потерпевшими по уголовному делу признаны 11 малолетних воспитанников детского сада», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения.

Андрей Иванов