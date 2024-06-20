Житель Уссурийска поджег автомобиль из ревности и получил тюремный срок

В Уссурийске мужчина осужден за поджог автомобиля из ревности. 31-летний житель села Пуциловка, ранее судимый, получил наказание в виде одного года и четырёх месяцев строгого режима, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что инцидент случился в ночное время, когда автомобиль Toyota Premio был припаркован во дворе дома в селе Пуциловка. Транспортное средство владелец временно передал в пользование своей знакомой. Подозреваемый ошибочно посчитал, что машина принадлежит его бывшей девушке.
«Причиненный ущерб составил 295 тысяч рублей», — сообщили в полиции.
Суд признал подсудимого виновным и назначил один год четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о поджогах автомобилей. В одном из случаев, два Nissan Note пострадали из-за ревности, в другом — Infiniti был сожжен из мести за то, что его владелец окатил обвиняемого водой из лужи.