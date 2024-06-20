Житель Уссурийска поджег автомобиль из ревности и получил тюремный срок

Напомним, во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о поджогах автомобилей. В одном из случаев, два Nissan Note пострадали из-за ревности, в другом — Infiniti был сожжен из мести за то, что его владелец окатил обвиняемого водой из лужи.