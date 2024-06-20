Спецпрокуроры считают, что Болдуин застрелил оператора, играясь с оружием

В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна «Раст» выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.
«В период с 12 октября 2021 года по 21 октября 2021 года обвиняемый участвовал в различных сценах, в которых он… игрался с револьвером во время съемок при обучении стрельбе из огнестрельного оружия… За несколько минут до звонка в (экстренную службу — ред.) 911 с сообщением о выстрелах в… мисс Хатчинс, мистер Болдуин был сфотографирован… ворочавшим своим бутафорским оружием», — говорится в документе.
Как отмечают спецпрокуроры, Болдуин вел себя невнимательно при обучении стрельбе из огнестрельного оружия, неоднократно наводил револьвер на членов съемочной группы, выстрелил холостым патроном в одного из них и демонстрировал на съемках «неустойчивое и агрессивное поведение».
Болдуин сначала был обвинен в непредумышленном убийстве оператора, однако потом прокуратура отозвала обвинения, не исключив, однако, их повторного предъявления. В январе стало известно, что актеру вновь предъявили обвинения. По данным издания Variety, в случае обвинительного приговора ему грозит до 18 месяцев тюрьмы.