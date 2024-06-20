Спецпрокуроры считают, что Болдуин застрелил оператора, играясь с оружием

«В период с 12 октября 2021 года по 21 октября 2021 года обвиняемый участвовал в различных сценах, в которых он… игрался с револьвером во время съемок при обучении стрельбе из огнестрельного оружия… За несколько минут до звонка в (экстренную службу — ред.) 911 с сообщением о выстрелах в… мисс Хатчинс, мистер Болдуин был сфотографирован… ворочавшим своим бутафорским оружием», — говорится в документе.