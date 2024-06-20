В Сибири директоров пивзавода уличили в неуплате налогов на 534 млн рублей

Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным СК, с января 2018-го по июнь 2019 года директор пивзавода занижала в документах данные о количестве произведенного и реализованного товара с целью незаконного обогащения. Впоследствии руководитель организации представила в налоговую инспекцию декларации с внесенными в них ложными сведениями, утаив более 155 миллионов рублей.
После ухода с должности директора первого подозреваемого на его место в июне 2019 года пришёл новый руководитель. По данным СК, он продолжил преступную деятельность предшественника. С июня 2019 года по декабрь 2020 года подозреваемый не уплатил налоги на общую сумму более 379 миллионов рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенного в особо крупном размере). В настоящий момент расследование продолжается.