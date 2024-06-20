В Сибири директоров пивзавода уличили в неуплате налогов на 534 млн рублей

После ухода с должности директора первого подозреваемого на его место в июне 2019 года пришёл новый руководитель. По данным СК, он продолжил преступную деятельность предшественника. С июня 2019 года по декабрь 2020 года подозреваемый не уплатил налоги на общую сумму более 379 миллионов рублей.