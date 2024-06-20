В ряде районов Приморья ожидают серьёзный паводок

Режим повышенной готовности ввели в Пожарском округе Приморья из-за опасности подтопления, сообщили в Telegram-канале администрации муниципалитета.
На 20 и 21 июня прогнозируют сильные дожди, из-за чего может подняться уровень воды в реке Бикин. Это приведёт к подтоплению пониженных мест, участков дорог, мостов, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных объектов.
Также неблагоприятную обстановку по паводкам ожидают в Красноармейском округе, Дальнереченском районе и Дальнереченском городском округе, по данным краевого МЧС. Общее количество осадков на севере Приморья может достичь 60−120 мм.
Чрезвычайное ведомство объявило штормовое предупреждение. Жителей паводкоопасных районов просят запастись едой и водой на трое суток, не покидать населённые пункты. Также предостерегают рыбаков и туристов.