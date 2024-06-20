СК: руководители МУП в Иркутской области подозреваются в мошенничестве

«С 2023 по 2024 годы фигуранты, используя свое служебное положение в составе организованной группы с участием иных неустановленных лиц, при закупках тяговых электродвигателей ДК-259ГЗ и якорей к ним без проведения конкурсных процедур совершил похищение бюджетных денег на сумму 5,9 миллионов рублей», — прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.