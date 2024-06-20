СК: руководители МУП в Иркутской области подозреваются в мошенничестве

В Иркутской области на главу трамвайного муниципального предприятия и его заместителя завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Иркутской области.
«С 2023 по 2024 годы фигуранты, используя свое служебное положение в составе организованной группы с участием иных неустановленных лиц, при закупках тяговых электродвигателей ДК-259ГЗ и якорей к ним без проведения конкурсных процедур совершил похищение бюджетных денег на сумму 5,9 миллионов рублей», — прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.
В результате мошенничества был нанесён материальный ущерб в особо крупном размере администрации Ангарского городского округа. В отношении директора предприятия и его заместителя заведено уголовное дело на основании материалов УФСБ России по Иркутской области. Они подозреваются в мошенничестве. Оперативники проводят обыски по местам проживания подозреваемых. Расследование продолжается. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.