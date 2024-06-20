Директор «Ангарского трамвая» и его зам будут отвечать перед законом по уголовной статье

«С февраля 2023 года по январь 2024 года фигуранты, используя свое служебное положение, с участием иных лиц, при закупке тяговых электродвигателей ДК-259ГЗ и якорей к ним без проведения конкурсных процедур похитили не менее 5,9 млн рублей. Ангарскому городскому округу был нанесен крупный материальный ущерб», — рассказывают следователи, отмечая, что «уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Иркутской области».