Директор «Ангарского трамвая» и его зам будут отвечать перед законом по уголовной статье

Как уточнили в региональном Следкоме, незаконною деятельность Иванов осуществлял в компании со своим заместителем и «иными неустановленными лицами»:
«С февраля 2023 года по январь 2024 года фигуранты, используя свое служебное положение, с участием иных лиц, при закупке тяговых электродвигателей ДК-259ГЗ и якорей к ним без проведения конкурсных процедур похитили не менее 5,9 млн рублей. Ангарскому городскому округу был нанесен крупный материальный ущерб», — рассказывают следователи, отмечая, что «уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Иркутской области».
Сейчас по местам работы и жительства подозреваемых проводятся обыски, выясняются все обстоятельства дела.
К слову, напомним, в мае прошлого года «Ангарский трамвай» уже оказывался в эпицентре скандала. Тогда инициативная группа горожан направляла обращение к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину.