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Директор «Ангарского трамвая» и его зам будут отвечать перед законом по уголовной статье

В Иркутской области следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора муниципального предприятия «Ангарский трамвай» Олега Иванова. Его подозревают в хищении почти шести миллионов рублей, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: AP 2023

Как уточнили в региональном Следкоме, незаконною деятельность Иванов осуществлял в компании со своим заместителем и «иными неустановленными лицами»:

«С февраля 2023 года по январь 2024 года фигуранты, используя свое служебное положение, с участием иных лиц, при закупке тяговых электродвигателей ДК-259ГЗ и якорей к ним без проведения конкурсных процедур похитили не менее 5,9 млн рублей. Ангарскому городскому округу был нанесен крупный материальный ущерб», — рассказывают следователи, отмечая, что «уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Иркутской области».

Сейчас по местам работы и жительства подозреваемых проводятся обыски, выясняются все обстоятельства дела.

К слову, напомним, в мае прошлого года «Ангарский трамвай» уже оказывался в эпицентре скандала. Тогда инициативная группа горожан направляла обращение к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину.