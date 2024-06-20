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СКР выяснит, почему в Сылве утонул сбежавший из лагеря Прикамья подросток

Тело мальчика пока не нашли.

Источник: Аргументы и факты

Следователи выяснят, почему в Сылве утонул сбежавший из лагеря Прикамья подросток, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Речь идёт о 14-летнем мальчике, который 19 июня вместе с приятелями во время тихого часа сбежал из лагеря, а затем отправился купаться в реке Сылве рядом с деревней Песчанкой. В какой-то момент ребёнок начал тонуть. Спасти его друзья не смогли.

Сейчас следователи Кунгурского следственного отдела вместе с сотрудниками МЧС устанавливают местонахождение тела погибшего, осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. По факту утопления школьника проводят проверку.

несчастный случай