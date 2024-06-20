СКР выяснит, почему в Сылве утонул сбежавший из лагеря Прикамья подросток

Речь идёт о 14-летнем мальчике, который 19 июня вместе с приятелями во время тихого часа сбежал из лагеря, а затем отправился купаться в реке Сылве рядом с деревней Песчанкой. В какой-то момент ребёнок начал тонуть. Спасти его друзья не смогли.