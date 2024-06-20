Четыре человека пострадали в аварии на Кольцовском тракте Екатеринбурга

По предварительной информации, инцидент произошел на 3 км тракта. Водитель легкового автомобиля Nissan Almera не справился с управлением, и машина улетела в кювет, после чего опрокинулась. В результате ДТП четыре человека получили травмы различной степени тяжести, медики оказывают им необходимую помощь.
Инспекторы ДПС установили, что за рулем был 18-летний свердловчанин, водительское удостоверение он получил только в мае 2024 года. Все пострадавшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, в связи с чем получили травмы.