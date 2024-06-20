Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека пострадали в аварии на Кольцовском тракте Екатеринбурга

При переворачивании автомобиля на Кольцовском тракте Екатеринбурга пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба свердловской ГАИ.

Источник: ГИБДД Свердловская область

По предварительной информации, инцидент произошел на 3 км тракта. Водитель легкового автомобиля Nissan Almera не справился с управлением, и машина улетела в кювет, после чего опрокинулась. В результате ДТП четыре человека получили травмы различной степени тяжести, медики оказывают им необходимую помощь.

Инспекторы ДПС установили, что за рулем был 18-летний свердловчанин, водительское удостоверение он получил только в мае 2024 года. Все пострадавшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, в связи с чем получили травмы.