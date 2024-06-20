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Житель Башкирии втянул знакомую девушку в новую преступную схему мошенников

Кибермошенники стали действовать ещё продуманней — по цепочке.

Источник: Башинформ

В Белебее водитель автобуса решил подзаработать. Как сообщает телеграм-канал «Мошки», по объявлению в интернете он связался с так называемыми биржевыми аналитиками, которые под предлогом выгодных вложений убедили его оформить кредиты и перевести им сотни тысяч рублей.

Когда деньги у мужчины закончились, аферисты не пропали, как обычно, а наоборот, стали подбадривать его и обещать крупный доход. Только для этого нужно было найти «партнёра», то есть знакомого человека с банковской картой.

Потерпевший обратился к знакомой девушке, сам не понимая, что втягивает её в ловушку, и убедил сообщить реквизиты банковской карты преступникам. Вторая жертва в итоге лишилась 984 тысячи рублей.