Житель Башкирии втянул знакомую девушку в новую преступную схему мошенников

В Белебее водитель автобуса решил подзаработать. Как сообщает телеграм-канал «Мошки», по объявлению в интернете он связался с так называемыми биржевыми аналитиками, которые под предлогом выгодных вложений убедили его оформить кредиты и перевести им сотни тысяч рублей.
Когда деньги у мужчины закончились, аферисты не пропали, как обычно, а наоборот, стали подбадривать его и обещать крупный доход. Только для этого нужно было найти «партнёра», то есть знакомого человека с банковской картой.
Потерпевший обратился к знакомой девушке, сам не понимая, что втягивает её в ловушку, и убедил сообщить реквизиты банковской карты преступникам. Вторая жертва в итоге лишилась 984 тысячи рублей.