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В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен над Унечским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александ Богомаз.

Источник: © РИА Новости

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — говорится в сообщении.