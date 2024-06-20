В Новосибирске начали судить 19-летнюю мать за убийство 15-дневной дочки

Трагедия произошла 23 декабря 2023 года. Молодая мать не сумела успокоить плачущую дочь и в гневе ударила ее об диван. Малышка затихла и посинела. Обвиняемая испугалась, но не сразу вызвала скорую помощь. Когда она все же обратилась к врачам, девочка уже перестала подавать признаки жизни. Медикам удалось запустить сердце ребенка, но тяжелая черепно-мозговая травма оказалась несовместима с жизнью. 27 февраля 2024 года малышка скончалась в больнице.