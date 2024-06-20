Вашингтон
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске начали судить 19-летнюю мать за убийство 15-дневной дочки

Трагедия произошла 23 декабря 2023 года.

Источник: Freepik

В Новосибирском областном суде началось рассмотрение дела 19-летней матери, обвиняемой в убийстве своего 15-дневного ребенка. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «nsk.kp.ru».

Трагедия произошла 23 декабря 2023 года. Молодая мать не сумела успокоить плачущую дочь и в гневе ударила ее об диван. Малышка затихла и посинела. Обвиняемая испугалась, но не сразу вызвала скорую помощь. Когда она все же обратилась к врачам, девочка уже перестала подавать признаки жизни. Медикам удалось запустить сердце ребенка, но тяжелая черепно-мозговая травма оказалась несовместима с жизнью. 27 февраля 2024 года малышка скончалась в больнице.

Следствие сначала возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего. Позже обвинение было переквалифицировано на более тяжкую статью — убийство малолетнего. Обвиняемая была взята под стражу. У нее на попечении осталась старшая дочь.