Самокатчик сбил 9-летнего мальчика в Екатеринбурге

Водитель кикшерингового электросамоката сбил ребенка утром 19 июня на улице Лыжников в Екатеринбурге. 35-летний мужчина, двигаясь по тротуару, допустил наезд на пешехода, который двигался на трюковом самокате во встречном направлении.
«В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик, с места ДТП с травмой головы доставлен в лечебное учреждение», — сообщили в городской ГИБДД.
Мать пострадавшего ребенка рассказала, что сын с братом катались на трюковых самокатах, когда неожиданно навстречу им выехал мужчина на электросамокате и врезался в мальчика.
Сам мужчина пояснил, что дети неожиданно выехали из-за деревьев, избежать наезда не удалось.