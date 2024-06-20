Вашингтон
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самокатчик сбил 9-летнего мальчика в Екатеринбурге

Ребенка увезли в больницу с травмой головы.

Источник: РИА "Новости"

Водитель кикшерингового электросамоката сбил ребенка утром 19 июня на улице Лыжников в Екатеринбурге. 35-летний мужчина, двигаясь по тротуару, допустил наезд на пешехода, который двигался на трюковом самокате во встречном направлении.

«В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик, с места ДТП с травмой головы доставлен в лечебное учреждение», — сообщили в городской ГИБДД.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что сын с братом катались на трюковых самокатах, когда неожиданно навстречу им выехал мужчина на электросамокате и врезался в мальчика.

Сам мужчина пояснил, что дети неожиданно выехали из-за деревьев, избежать наезда не удалось.