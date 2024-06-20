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Пострадало 11 детей от 2 до 6 лет: в Новосибирске судят воспитателей-садистов

Обвиняемые били детей руками, ногами и различными предметами, унижая их человеческое достоинство.

Источник: Freepik

Двое воспитателей частного детского сада в Октябрьском районе Новосибирска обвиняются в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, в течение 2023 года обвиняемые применяли физическую силу и оскорбления к детям, посещающим детский сад. Пострадали 11 малолетних воспитанников в возрасте от двух до шести лет.

Обвиняемые били детей руками, ногами и различными предметами, унижая их человеческое достоинство. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске начали судить 19-летнюю мать за убийство 15-дневной дочки.