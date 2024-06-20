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На красноярской трассе столкнулись две машины: пострадали 4 человека

КРАСНОЯРСК, 20 июня, ФедералПресс. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Шушенском районе Красноярского края. Подробности рассказали в краевой службе спасения.

Источник: РИА "Новости"

«Авария произошла накануне на 50 километре автотрассы Шушенское — Сизая. В результате ДТП пострадало 4 человека: водители и пассажиры обоих транспортных средств. К счастью, люди остались живы, возгорания не произошло», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением и выехав на полосу встречного движения, врезался в УАЗ.

Напомним, что на этой неделе на трассе в Боготольском районе Красноярского края произошла авария, жертвами которой стали четыре человека.