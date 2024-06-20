На красноярской трассе столкнулись две машины: пострадали 4 человека

«Авария произошла накануне на 50 километре автотрассы Шушенское — Сизая. В результате ДТП пострадало 4 человека: водители и пассажиры обоих транспортных средств. К счастью, люди остались живы, возгорания не произошло», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением и выехав на полосу встречного движения, врезался в УАЗ.
Напомним, что на этой неделе на трассе в Боготольском районе Красноярского края произошла авария, жертвами которой стали четыре человека.