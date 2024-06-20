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Под Зельвой упавшее из-за сильного ветра дерево убило женщину

В Зельвенском районе женщина погибла из-за падения дерева.

Источник: Комсомольская правда

Под Зельвой упавшее из-за сильного ветра дерево убило женщину, рассказали БелТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве обратили внимание на то, что по причине шквалистого усиления ветра в Гродненской области 19 июня фиксировались падения деревьев в нескольких районах. Указываются Свислочский, Дятловский, Зельвенский. Сообщается, что были сорваны кровли жилых домов. По причине падения дерева в Зельвенском районе погибла женщина 1982 года рождения. Сотрудники МЧС проводили работы, связанные с распиловкой поваленных деревьев, а также уборку.