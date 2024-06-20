Десять раз горели жилые дома за последние сутки в Иркутской области

За последние сутки в Иркутской области горели 10 частных и дачных домов. Пожарные выезжали на тушения надворных построек, магазина, авто и мусора. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.
— В среду произошел пожар в селе Баклаши Шелеховского района. В переулке 2-ой Западный загорелся жилой дом. К приезду пожарных из-под кровли шел густой черный дым. Огонь потушили на площади 15 квадратных метров, — пояснили в ведомстве.
Жилой дом мог загореться из-за удара молнии. Остальные пожары за последние сутки произошли по причине короткого замыкания, беспечного обращения с огнем и нарушений правил безопасности при пользовании электрическими приборами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20 июня в Иркутске ожидаются дожди и сильный ветер. По области метеорологи предупредили о возможных грозах.