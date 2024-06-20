Спасатели нашли тело подростка, пропавшего 14 июня при купании в Магнитогорске

Напомним, что мальчика искали с 14 июня. Ранее Поисково-спасательная служба Челябинской области сообщала о том, что двоих подростков, купающихся в техническом пруду реки Урал увидел прохожий. Однако ребята так внезапно скрылись под водой, что очевидец только усел заметить направление, в котором они плыли.