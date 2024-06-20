Вашингтон
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели нашли тело подростка, пропавшего 14 июня при купании в Магнитогорске

Накануне вечером 19 июня сотрудники чрезвычайного ведомства извлекли из реки Урал утонувшего школьника.

Тело было найдено водолазами Магнитогорского отряда областной ПСС в районе Южного моста на глубине свыше трех метров. Погибшего доставили на берег.

Напомним, что мальчика искали с 14 июня. Ранее Поисково-спасательная служба Челябинской области сообщала о том, что двоих подростков, купающихся в техническом пруду реки Урал увидел прохожий. Однако ребята так внезапно скрылись под водой, что очевидец только усел заметить направление, в котором они плыли.

Вечером того же дня тело первого подростка достали на берег силами добровольцев, а вот второго ребенка так быстро обнаружить не удалось. Его искали до вечера 19 июня.

В областной ПСС ранее также сообщали, что на дне технической запруды, где купались лежат железобетонные конструкции, балки, металлические пруты, но желающих охладиться в реке опасности не останавливают.