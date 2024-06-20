Под Челябинском в реке Миасс утонул 34-летний мужчина

Сообщается, что несчастный случай произошел рядом с деревней Большие Харлуши (Сосновский район).
«При выяснении обстоятельств происшествия установлено, что на берегу водоема отдыхала компания. Один из мужчин ушел купаться и не вернулся», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.
Мужчина 1990 года рождения был обнаружен на глубине трех метров, извлечен из реки и доставлен к берегу.
Ранее сообщалось, что вечером 19 июня завершены поисковые мероприятия на реке Урал в Магнитогорске: тело утонувшего подростка обнаружено подводным дроном и извлечено на берег. Для оказания психологической помощи с семьей погибшего ребенка работают психологи МЧС России.