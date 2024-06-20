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Под Челябинском в реке Миасс утонул 34-летний мужчина

Под Челябинском в реке Миасс утонул 34-летний мужчина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что несчастный случай произошел рядом с деревней Большие Харлуши (Сосновский район).

«При выяснении обстоятельств происшествия установлено, что на берегу водоема отдыхала компания. Один из мужчин ушел купаться и не вернулся», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Мужчина 1990 года рождения был обнаружен на глубине трех метров, извлечен из реки и доставлен к берегу.

Ранее сообщалось, что вечером 19 июня завершены поисковые мероприятия на реке Урал в Магнитогорске: тело утонувшего подростка обнаружено подводным дроном и извлечено на берег. Для оказания психологической помощи с семьей погибшего ребенка работают психологи МЧС России.