В ночном ДТП погибли водитель и пассажир в Хабаровском крае

В ночь на 20 июня в Бикине произошло смертельное ДТП. «Лексус» выехал с проезжей части и столкнулся с бетонным сооружением. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Водитель “Лексуса” на улице Подгорной выехал на встречную полосу и столкнулся с бетонным сооружением. В результате аварии погибли водитель и пассажир. Еще двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Бикинский городской прокурор Григорий Коломин выезжал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов и специальных служб. Городская прокуратура контролирует процесс и результаты расследования, которое проводят следственные органы.