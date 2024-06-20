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В ночном ДТП погибли водитель и пассажир в Хабаровском крае

Еще два человека госпитализированы.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 20 июня в Бикине произошло смертельное ДТП. «Лексус» выехал с проезжей части и столкнулся с бетонным сооружением. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Водитель “Лексуса” на улице Подгорной выехал на встречную полосу и столкнулся с бетонным сооружением. В результате аварии погибли водитель и пассажир. Еще двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Бикинский городской прокурор Григорий Коломин выезжал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов и специальных служб. Городская прокуратура контролирует процесс и результаты расследования, которое проводят следственные органы.