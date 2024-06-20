В ночном ДТП погибли водитель и пассажир в Хабаровском крае

«Водитель “Лексуса” на улице Подгорной выехал на встречную полосу и столкнулся с бетонным сооружением. В результате аварии погибли водитель и пассажир. Еще двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.