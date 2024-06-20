Заорала сирена, лицом в пол: грабеж ювелирки «пошел не по плану» во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в нападении на магазин ювелирных изделий, сообщает ИА PrimaMedia.
Центральный пульт охраны Владивостока получил сигнал тревоги от магазина на улице Трамвайной. Группа немедленно отправилась на место происшествия, и благодаря своевременной реакции росгвардейцы прибыли на место всего через семь минут. Оказалось, что молодой человек ворвался в магазин и с помощью камня разбил три витрины.
При повреждении выставочных ящиков сразу сработала тревожная сигнализация. Персонал магазина попытался остановить злоумышленника, на помощь им пришел прохожий, который сумел обезвредить нападавшего и удержать его до прибытия охраны.
Росгвардейцы выразили благодарность гражданину и сотрудникам магазина за их мужество. При идентификации злоумышленника выяснилось, что 22-летний мужчина уже имел уголовную историю за совершение имущественных преступлений. Подозреваемого в грабеже доставили в полицейский участок для проведения дальнейшего расследования.