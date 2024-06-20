Заорала сирена, лицом в пол: грабеж ювелирки «пошел не по плану» во Владивостоке

Центральный пульт охраны Владивостока получил сигнал тревоги от магазина на улице Трамвайной. Группа немедленно отправилась на место происшествия, и благодаря своевременной реакции росгвардейцы прибыли на место всего через семь минут. Оказалось, что молодой человек ворвался в магазин и с помощью камня разбил три витрины.