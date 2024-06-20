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В Тамбовской области горит Платоновская нефтебаза

На территории Платоновской нефтебазы произошел взрыв, после которого загорелся резервуар, сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Предположительно, причиной стала атака беспилотниками.

Источник: РИА "Новости"

Платоновская нефтебаза находится в Рассказовском муниципальном округе. Пожар тушат силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России, написал господин Егоров в Telegram. Кроме того, в Первомайском муниципальном округе обнаружили остатки БПЛА, он разорвался в воздухе.

В результате атак никто не пострадал. В Тамбовской области «приняты меры для обеспечения безопасности», отметил глава региона.

Минобороны сообщало об отражении атак БПЛА в пяти регионах — в Адыгее, Краснодарском крае, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областях. В Адыгее произошел пожар на нефтебазе, на Кубани погибла женщина. Министерство не приводило информации об атаке беспилотниками в Тамбовской области.

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МЧС