В Тамбовской области горит Платоновская нефтебаза

Платоновская нефтебаза находится в Рассказовском муниципальном округе. Пожар тушат силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России, написал господин Егоров в Telegram. Кроме того, в Первомайском муниципальном округе обнаружили остатки БПЛА, он разорвался в воздухе.