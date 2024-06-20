ДТП в Барановичском районе: один человек погиб, пятеро пострадали

Инцидент случился в среду около 23:30 на автодороге М-1 Брест — Минск — Граница России возле деревни Лесная.
По предварительной информации, микроавтобус Renault, за рулем которого находился 59-летний водитель, совершил столкновение с двигавшимся впереди попутным грузовым авто MAN. Renault опрокинулся, после чего с ним столкнулся ехавший следом микроавтобус Volkswagen.
«В результате из семи ехавших в Renault человек шестеро доставлены в больницу, где один из пассажиров — 81-летний россиянин — скончался», — сообщили в МВД.
В️ ведомстве напомнили, что необходимо соблюдать ПДД: в частности, в темное время суток водителям следует быть особенно внимательными, выбирать оптимальную скорость движения, не совершать опасных маневров.