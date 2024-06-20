В Омске отправили в колонию строгого режима лидера ОПГ из Москвы

В Куйбышевском районном суде вынесли приговор 38-летнему жителю Московской области, которого признали лидером организованной группы. Его обвинили в вымогательстве и покушении на уничтожение имущества.
По данным следствия, москвич собрал группу людей, чтобы вымогать деньги у директора омского сельскохозяйственного предприятия. Под угрозой повреждения имущества и применения насилия от фермера потребовали 20 миллионов рублей.
Когда омич отказался, члены ОПГ подожгли посевы фермера на территории Новосибирской области и планировали сжечь дорогостоящую сельскохозяйственную технику. Однако зловещим планам помешала погода — дождь не позволил распространиться огню.
Сразу после этого восемь соучастников группы были задержаны и заключены под стражу. Личность их лидера полицейские установили позже в результате допросов и других следственных действий. Задержали его уже в аэропорту города Москвы при попытке улететь в Калининград.
Суд признал его виновным в вымогательстве и покушении на поджог чужого имущества. Ему дали восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. В отношении остальных подельников судебное разбирательство ещё не окончено.