Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ДПС спасли девочку, проглотившую батарейку в Иркутске

Сотрудники ДПС помогли семье добраться до больницы в Иркутске.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники дорожно-патрульной службы спасли девочку, которая проглотила батарейку. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГАИ оп Иркутской области.

«К сотрудникам с просьбой о помощи обратился водитель, который объяснил, что его годовалый ребенок проглотил батарейку. Но из-за автомобильных пробок он не может в кратчайшее время доставить девочку в больницу», — рассказали АиФ-Иркутск в Госавтоинспекции.

Автоинспекторы Сергей Лукьянов и Александр Козлов приняли решение сопроводить автомобиль семьи до Ивано-Матрёнинской детской больницы.

Чтобы быстрее доставить ребёнка до медучреждения, сотрудники включили спецсигналы. Благодаря этому удалось миновать пробки и девочку вовремя привезли в больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. После этого отец ребёнка поблагодарил сотрудников полиции за оперативную помощь.

Ранее в Иркутске водитель автобуса спас пассажира, который во время движения упал в обморок. Мужчина на общественном транспорте доставил его до больницы. Водитель уже не первый раз спасает пассажиров.

ГИБДД