Сотрудники ДПС спасли девочку, проглотившую батарейку в Иркутске

В Иркутске сотрудники дорожно-патрульной службы спасли девочку, которая проглотила батарейку. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГАИ оп Иркутской области.
«К сотрудникам с просьбой о помощи обратился водитель, который объяснил, что его годовалый ребенок проглотил батарейку. Но из-за автомобильных пробок он не может в кратчайшее время доставить девочку в больницу», — рассказали АиФ-Иркутск в Госавтоинспекции.
Автоинспекторы Сергей Лукьянов и Александр Козлов приняли решение сопроводить автомобиль семьи до Ивано-Матрёнинской детской больницы.
Чтобы быстрее доставить ребёнка до медучреждения, сотрудники включили спецсигналы. Благодаря этому удалось миновать пробки и девочку вовремя привезли в больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. После этого отец ребёнка поблагодарил сотрудников полиции за оперативную помощь.
Ранее в Иркутске водитель автобуса спас пассажира, который во время движения упал в обморок. Мужчина на общественном транспорте доставил его до больницы. Водитель уже не первый раз спасает пассажиров.