Сотрудники ДПС спасли девочку, проглотившую батарейку в Иркутске

«К сотрудникам с просьбой о помощи обратился водитель, который объяснил, что его годовалый ребенок проглотил батарейку. Но из-за автомобильных пробок он не может в кратчайшее время доставить девочку в больницу», — рассказали АиФ-Иркутск в Госавтоинспекции.