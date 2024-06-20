В Хабаровске таксист украл у пассажира 30 тысяч рублей

В полицию обратился житель Кировского района, который рассказал, что вызвал ночью такси, чтобы добраться до дома из заведения, в котором отдыхал вместе с приятелями. Оплатить проезд он решил переводом, так как налички у него не оказалось. Для того, чтобы подтвердить перевод, мужчина дал таксисту свой телефон.