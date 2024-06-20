В Хабаровске таксист украл у пассажира 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию обратился житель Кировского района, который рассказал, что вызвал ночью такси, чтобы добраться до дома из заведения, в котором отдыхал вместе с приятелями. Оплатить проезд он решил переводом, так как налички у него не оказалось. Для того, чтобы подтвердить перевод, мужчина дал таксисту свой телефон.
Водитель сделал вид, что внимательно изучает экран, в то время как хозяин телефона отвлекся на разговор с приятелем, который ехал с ним вместе в такси.
На следующий день мужчина заметил, то с его карты пропало 30 тысяч рублей.
Мужчина объяснил, что воспользовался моментом, когда пассажир отвлекся на разговор, и перевел через мобильное приложение деньги себе на карту. Похищенные деньги потратил на личные нужды.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ “Кража”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом.