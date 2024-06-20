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В Бердске за утро на одной улице сбили двух пешеходов

Двух пешеходов сбили за утро на одной улице в Бердске. Обе пострадавшие — женщины. В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Источник: Соцсети

В Бердске за утро на одной улице сбили двух пешеходов. Оба инцидента произошли сегодня утром, 20 июня, на улице Красная Сибирь.

В первом случае, который произошел около 8:00, женщина переходила дорогу в зоне пешеходного перехода, и ее сбил автомобиль Subaru Forester.

Как сообщает «АвтоБердск», позднее на перекрёстке Рогачёва-Красная Сибирь, автоледи за рулем серебристой иномарки сбила молодую сибирячку на пешеходном переходе.

Оба раза на место выезжали медики, однако в одном случае до кареты скорой помощи пострадавшая дошла сама, а во втором — ей помогли очевидцы.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске судят мать-садистку по обвинению в убийстве новорожденной дочери. В России предлагают создать электросамокатную полицию. В Новосибирске cкандально известный долгострой на площади Маркса планируют продать за 1,8 миллиарда рублей.

Александр ИЛЬИН.