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В Новосибирске задержали экс-сотрудников научного центра «Вектор»

В Новосибирской области были задержаны два бывших сотрудника научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы Управления ФСБ по региону, в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве с использованием служебного положения.

Установлено, что уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему по перезаключению контрактов с коммерческими компаниями на сбор и транспортировку медицинских отходов III—IV класса опасности. Работы, которые должны были выполняться частными предпринимателями, оказывались выполненными самими сотрудниками центра. Эта схема принесла центру ущерб свыше 6 миллионов рублей за период с 2013 по 2024 годы.

Также бывшего начальника участка подозревают в получении взятки за помощь в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов. Его жена, бывшая сотрудница центра, также подозревается в участии в преступной деятельности.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что участники СВО из Новосибирска обратились к Бастрыкину из-за задержания Зырянова.