В Новосибирске задержали экс-сотрудников научного центра «Вектор»

Установлено, что уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему по перезаключению контрактов с коммерческими компаниями на сбор и транспортировку медицинских отходов III—IV класса опасности. Работы, которые должны были выполняться частными предпринимателями, оказывались выполненными самими сотрудниками центра. Эта схема принесла центру ущерб свыше 6 миллионов рублей за период с 2013 по 2024 годы.