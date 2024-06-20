Воронежский чиновник перевел мошенникам 4 млн кредитных денег

Житель Воронежа в мессенджере получил сообщение с аккаунта, якобы принадлежавшего проректору одного из вузов. В сообщении было указано, что мужчине позвонят из Министерства образования и науки, и он должен будет ответить на интересующие их вопросы. Вскоре такой звонок, действительно, поступил. Представитель Минобрнауки рассказал воронежцу, что произошла утечка персональных данных и теперь на воронежца оформляют кредиты, деньги с них могут уйти террористам в недружественное государство.