Воронежский чиновник перевел мошенникам 4 млн кредитных денег

Чтобы прекратить поставку денег террористам, мужчина набрал кредиты и перечислил внушительную сумму, как оказалось, мошенникам.
Житель Воронежа в мессенджере получил сообщение с аккаунта, якобы принадлежавшего проректору одного из вузов. В сообщении было указано, что мужчине позвонят из Министерства образования и науки, и он должен будет ответить на интересующие их вопросы. Вскоре такой звонок, действительно, поступил. Представитель Минобрнауки рассказал воронежцу, что произошла утечка персональных данных и теперь на воронежца оформляют кредиты, деньги с них могут уйти террористам в недружественное государство.
Затем запуганному мужчине позвонил псевдоследователь, который якобы расследует уголовное дело по данному факту. 67-летнему чиновнику рекомендовали оформить на свое имя кредит, который аннулирует заявку от мошенников и остановит перевод денег террористам.
Воронежец послушался телефонных собеседников и взял на себя потребительский кредит в размере 3 миллиона 975 тысяч рублей. Чиновник перевел эти деньги «на безопасный счет», рекомендованный звонящими. При этом он использовал код, который ему пришел в виде СМС-сообщения. После этого все «представители» различных ведомств исчезли, а на мужчине остались долговые обязательства перед банком.
По данному факту в Воронеже возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Полиция настоятельно просит местных жителей быть бдительными при дистанционном общении с неизвестными.