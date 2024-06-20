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В Казани чиновницу из-за махинаций с землей отправили под домашний арест

Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Советский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следствия по уголовному делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве. В нем требовалось отправить под арест главного фигуранта председателя комитета земельно-имущественных отношений Альметьевского района. Суд все же отправил ее под арест, но только под домашний.

По версии правоохранителей, чиновница в сговоре с неустановленными лицами посодействовала в незаконном получении земельного участка, расположенного в центре Альметьевска. Сначала он был отдан в аренду без торгов, потому как там, якобы, уже имелось недостроенное здание. Но оно было лишь на бумагах. После участок, рыночная цена которого составляла 700 тысяч рублей, продали всего за 56 тысяч. При этом, по мнению силовиков, чиновница получила на руки за эту сделку около полумиллиона рублей. К слову, свою вину в инкриминируемых ей преступлениях женщина не признает.