В Казани чиновницу из-за махинаций с землей отправили под домашний арест

По версии правоохранителей, чиновница в сговоре с неустановленными лицами посодействовала в незаконном получении земельного участка, расположенного в центре Альметьевска. Сначала он был отдан в аренду без торгов, потому как там, якобы, уже имелось недостроенное здание. Но оно было лишь на бумагах. После участок, рыночная цена которого составляла 700 тысяч рублей, продали всего за 56 тысяч. При этом, по мнению силовиков, чиновница получила на руки за эту сделку около полумиллиона рублей. К слову, свою вину в инкриминируемых ей преступлениях женщина не признает.