Экс-сотрудники центра вирусологии «Вектор» задержаны по делу о хищениях и взятке

В организации мошеннической схемы подозревается начальник участка научного центра, который был уволен в 2024 году, его имя не раскрывается. Подозреваемый был установлен при содействии руководства «Вектора». По делу также проходят его жена и бывшая сотрудница центра.
По версии ФСБ, подозреваемый по заниженной стоимости перезаключал контракты на сбор и транспортировку медицинских отходов III-IV классов опасности для последующего обезвреживания в «Векторе». Как утверждается, сбор должны были осуществлять индивидуальные предприятия, оформленные на родственников подозреваемого, но работы фактически производились сотрудниками центра. Оплата в 2013—2024 годах перечислялась, как утверждается, через фиктивные ИП на счета начальника участка и его родственников.
Кроме того, бывший начальник участка «Вектора» подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По версии ФСБ, за деньги он оказывал содействие в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов.
Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по статьям о мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и о получении взятки должностным лицом с вымогательством в составе группы лиц в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд еще не избрал меру пресечения для задержанных сотрудников «Вектора».
Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» одним из первых в России создал тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита В. Вместе с Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН создал единственную отечественную вакцину от гепатита А. Зарегистрировал тест-систему на выявление COVID-19 методом ПЦР, а также вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Эффективность «ЭпиВакКороны», по данным исследования петербургских ученых, оказалось отрицательной.
В мае 2023 года с должности гендиректора «Вектора» был уволен Ринат Максютов. В качестве основание было указано нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов.