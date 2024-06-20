Экс-сотрудники центра вирусологии «Вектор» задержаны по делу о хищениях и взятке

По версии ФСБ, подозреваемый по заниженной стоимости перезаключал контракты на сбор и транспортировку медицинских отходов III-IV классов опасности для последующего обезвреживания в «Векторе». Как утверждается, сбор должны были осуществлять индивидуальные предприятия, оформленные на родственников подозреваемого, но работы фактически производились сотрудниками центра. Оплата в 2013—2024 годах перечислялась, как утверждается, через фиктивные ИП на счета начальника участка и его родственников.