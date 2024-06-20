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В Башкирии сгорел пятиквартирный дом

В нем проживали 10 человек.

В селе Максютово Кугарчинского района произошел пожар в пятиквартирном жилом доме. По данным МЧС Башкирии, в нем были заселены три квартиры, в которых жили 10 человек. Пять из них — дети.

К моменту прибытия пожарных пламенем была охвачена крыша дома.

«Горение удалось ликвидировать на площади 450 квадратных метров. Обошлось без пострадавших», — отметили в спасательном ведомстве.

Жильцы сгоревших квартир временно разместились у родственников. Местные власти решают вопрос об оказании помощи погорельцам.

Эксперты рассматривают несколько версий. По одной из них, в дом могла попасть молния.

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