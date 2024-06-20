Под Челнами в аварии с самосвалом пострадали три человека, включая ребенка

Утром 20 июня на выезде из Набережных Челнов произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщает прокуратура Тукаевского района.
По предварительным данным, водитель Opel во время резкого выезда с обочины не уступил дорогу самосвалу КАМАЗ. От удара легковой автомобиль отбросило в кювет на противоположную сторону.
Пострадали водитель иномарки, его жена и их семилетних внук. Всем потребовалась госпитализация. На место ДТП прибыл прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Казани перевернулась легковушка с молодыми ребятами, один человек погиб.