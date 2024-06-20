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Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших ботулизмом

Роспотребнадзор: 15 человек, заболевших ботулизмом, выписаны из стационаров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пятнадцать человек, заболевших ботулизмом, выписаны из стационаров, один в Нижегородской области и 14 в Москве, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В середине июня более 100 человек в Москве обратились за помощью, почувствовав симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Также с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани.

«По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек, из них один в Нижегородской области и 14 в Москве», — говорится в сообщении.

Ботулизм — опасное заболевание, которое развивается из-за отравления ботулотоксином. Источником становится бактерия клостридия, которая выделяет опасный для жизни человека токсин.