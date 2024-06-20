Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших ботулизмом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пятнадцать человек, заболевших ботулизмом, выписаны из стационаров, один в Нижегородской области и 14 в Москве, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В середине июня более 100 человек в Москве обратились за помощью, почувствовав симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Также с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани.
«По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек, из них один в Нижегородской области и 14 в Москве», — говорится в сообщении.
Ботулизм — опасное заболевание, которое развивается из-за отравления ботулотоксином. Источником становится бактерия клостридия, которая выделяет опасный для жизни человека токсин.