Суд над гражданкой США начался в Екатеринбурге

Напомним, Ксения Карелина выросла в Екатеринбурге, а в 2015 году уехала в США. В 2021 году она там вышла замуж, получила американское гражданство. В начале 2024 года она приехала в Екатеринбург навестить родственников. Попалась Карелина случайно. 27 января сотрудники ППС задержали возле кинотеатра «Заря» пьяную компанию, в которой была и Карелина. Девушка выражалась нецензурной бранью, на замечания сотрудников не реагировала, и ее доставили в отдел полиции. За хулиганство Орджоникидзевский суд назначил ей 14 суток административного ареста. В ходе проверки данных Карелиной, ее сотового телефона выяснилось, что 24 февраля 2022 года она перечислила 51,8 доллара в фонд помощи украинской армии. В результате на Карелину, которая имеет как американское, так и российское гражданство, возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».