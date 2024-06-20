ДТП с участием автобуса произошло в центре Нижнего Новгорода

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на улице Минина в Нижнем Новгороде днем 19 июня, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.
Авария произошла около дома № 24 (корпус 1) в районе 11:15. Водитель «Форда» выезжал с второстепенной дороги и въехал в автобус.
Женщина-пассажир ударилась в автобусе о поручень, ее доставили в больницу им. Н. А. Семашко.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, что на данный момент выясняются обстоятельства и причины смертельного ДТП в Навашинском округе.