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ДТП с участием автобуса произошло в центре Нижнего Новгорода

Пострадала женщина.

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на улице Минина в Нижнем Новгороде днем 19 июня, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.

Авария произошла около дома № 24 (корпус 1) в районе 11:15. Водитель «Форда» выезжал с второстепенной дороги и въехал в автобус.

Женщина-пассажир ударилась в автобусе о поручень, ее доставили в больницу им. Н. А. Семашко.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, что на данный момент выясняются обстоятельства и причины смертельного ДТП в Навашинском округе.