Высокий риск пожаров ожидается в Иркутской области с 23 июня

Высокий риск возникновения пожаров прогнозируется в Иркутской области с 23 июня. Причиной тому жара, которая накроет Приангарье со следующей недели. Муниципальным образованиям рекомендовали провести заседания КЧС, чтобы избежать чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.