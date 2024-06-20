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Высокий риск пожаров ожидается в Иркутской области с 23 июня

Муниципальным образованиям рекомендовали провести заседания КЧС.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Высокий риск возникновения пожаров прогнозируется в Иркутской области с 23 июня. Причиной тому жара, которая накроет Приангарье со следующей недели. Муниципальным образованиям рекомендовали провести заседания КЧС, чтобы избежать чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

— 20 июня под контролем остаются два ранее зарегистрированных лесных пожара в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах. Действуют два обнаруженных накануне возгорания в Бодайбинском районе на общей площади 6 га, — поделились в пресс-службе.

Потушенные пожары, предварительно появились, из-за ударов молний.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что десять жилых и садовых домов полыхали в Иркутской области за прошедшие сутки. Причинам появления огня в этих случаях становились грозовые разряды, неосторожное обращение и неправильное использование электрических приборов.

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