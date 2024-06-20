Готовили покушение на Аксенова и Константинова: суд посадил двух агентов украинской разведки

Суд вынес приговоры в отношении двух членов агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавших совершить ряд терактов, в том числе покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.
В Крыму действовала глубоко законспирированная агентурная группа украинской разведки. Семь человек планировали совершить ряд терактов. Это были граждане России и Украины. Они следили за чиновниками, используя технические средства, а также приобретали огнестрельное оружие. Еще один — гражданин Украины и Болгарии — был причастен к доставке средств поражения в Россию.
Сообщники готовили покушения на Аксенова, председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, а также на главу администрации Ялты Янину Павленко. Кроме того, украинские агенты планировали совершить диверсии на транспортной инфраструктуре полуострова.
Фигурантов задержали в апреле 2023 года. У них нашли пять самодельных взрывных устройств, около шести килограмм взрывчатых веществ британского производства, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для общения с кураторами из украинской раведки.
«В рамках указанной работы органами безопасности вскрыт и локализован организованный украинскими спецслужбами проходивший через территории Турции и Грузии международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты, которые предполагались к использованию членами указанной группы в террористической деятельности», — отметили в ФСБ.
В ведомстве добавили, что Южный окружной военный суд вынес приговоры в отношении двух агентов украинской разведки. Константину Евмененко 1971 года рождения назначили 10 лет тюрьмы. Кроме того, осужденного оштрафовали на 500 тысяч рублей. Александра Литвиненко 1986 года рождения приговорили 9 годам 6 месяцам колонии строго режима. Первые два года осужденный будет отбывать в тюрьме. Кроме того, его также оштрафовали на полмиллиона рублей.
«Приговоры не вступили в законную силу», — говорится в сообщении.