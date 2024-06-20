Готовили покушение на Аксенова и Константинова: суд посадил двух агентов украинской разведки

В ведомстве добавили, что Южный окружной военный суд вынес приговоры в отношении двух агентов украинской разведки. Константину Евмененко 1971 года рождения назначили 10 лет тюрьмы. Кроме того, осужденного оштрафовали на 500 тысяч рублей. Александра Литвиненко 1986 года рождения приговорили 9 годам 6 месяцам колонии строго режима. Первые два года осужденный будет отбывать в тюрьме. Кроме того, его также оштрафовали на полмиллиона рублей.