Советник Пушилина получил ранения в результате атаки беспилотника

По словам Гагина, он с коллегой заехал под деревья, чтобы подкачать колесо, автомобиль засек украинский дрон. «Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом. У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, рук и бедра. У меня — осколочное лица и плеча, ссадины», — сказал советник главы ДНР.