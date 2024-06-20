В Нижегородской области мужчина бросил зажигательную смесь в здание церкви

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. Житель Нижегородской области, бросивший зажигательную смесь в здание церкви, задержан в городе Шахунья, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
«Сотрудники полиции оперативно задержали местного жителя, который кинул зажигательную смесь в стену церкви на территории Шахуньи. Возгорания не допущено. 37-летний мужчина находится в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной его поступка стал конфликт с матерью. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.