В Башкирии 19-летний студент жестоко избил одногруппницу.

Предварительно, конфликт начался из-за того, что молодой человек решил продлить себе обеденный перерыв и потребовал от одногруппников, чтобы те прикрыли его отсутствие. Одна из девушек не согласилась. Начались словесные оскорбления в её адрес, а затем пошли в ход и кулаки. 19-летняя пострадавшая обратилась в полицию, ее обидчика задержали.