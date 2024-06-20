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В Башкирии 19-летний студент жестоко избил одногруппницу

В Башкирии 19-летний студент жестоко избил одногруппницу.

Источник: РИА "Новости"

В Сибайском медицинском колледже разгорелся конфликт. 19-летний студент во время практики избил свою одногруппницу. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что парень в общежитии грозится убить девушку, а затем несколько раз бьет ее кулаком.

Предварительно, конфликт начался из-за того, что молодой человек решил продлить себе обеденный перерыв и потребовал от одногруппников, чтобы те прикрыли его отсутствие. Одна из девушек не согласилась. Начались словесные оскорбления в её адрес, а затем пошли в ход и кулаки. 19-летняя пострадавшая обратилась в полицию, ее обидчика задержали.

«В отдел полиции по городу Сибаю поступило заявление от 19-летней местной жительницы о том, что в одном из учебных заведений города ей нанес побои 19-летний знакомый. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном. По факту произошедшего проводится проверка. Потерпевшей выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД Башкирии.