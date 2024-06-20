Едва не утонули: В Приднестровье спасатели успели вовремя вытащить из воды двух школьников

На пляже в Дубоссарах спасли двух подростков.
ЧП произошло вечером 19 июня. Мальчик и девочка 15 лет плавали недалеко от буйков на городском пляже. Спасатели говорят: «Приметили их сразу. Людей, которые слабовато держатся на воде, всегда видно. За ними следим особенно пристально», сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Подростки решили плыть к берегу. На пути к берегу есть отмели и ямы, а течение меняет направление, образуются водовороты. Девочка в какой-то момент успела кончиками пальцев коснуться песочной косы, а парень уже выбился из сил и стал захлёбываться. В этот момент к ребятам уже бежали спасатели. Эту ситуацию увидел и рыбак, который был неподалёку. Пытался протянуть подросткам удочку.
Сотрудники ГУпЧС помогли подросткам добраться до берега и передали их медикам. Ребят осмотрели и отпустили домой.