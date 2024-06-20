Вашингтон
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Оби под Новосибирском

Горели склады компании по утилизации вторсырья.

Источник: МЧС РФ

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту возгорания складского помещения в Оби на улице Арсенальная, д. 1, корп. 5. Как сообщили в ведомстве, в огне погиб 34-летний мужчина.

— Прокурор города Борис Мосин выехал на место пожара. Возгорание произошло в складском помещении, арендованном ООО «СибВторРесурс», которое осуществляло деятельность по обработке отходов. В результате пожара погиб мужчина, 1990 года рождения, — объяснили в ведомстве.

В больницу увезли шесть человек, у них ожоги различной степени тяжести.

Правоохранители установят, все ли требования пожарной безопасности, правила охраны труда были соблюдены.

— Прокуратура даст оценку соблюдению законности осуществления ООО «СибВторРесурс» деятельности в сфере обращения с отходами. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, -добавили в прокуратуре.

пожары