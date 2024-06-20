Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Оби под Новосибирском

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту возгорания складского помещения в Оби на улице Арсенальная, д. 1, корп. 5. Как сообщили в ведомстве, в огне погиб 34-летний мужчина.
— Прокурор города Борис Мосин выехал на место пожара. Возгорание произошло в складском помещении, арендованном ООО «СибВторРесурс», которое осуществляло деятельность по обработке отходов. В результате пожара погиб мужчина, 1990 года рождения, — объяснили в ведомстве.
Правоохранители установят, все ли требования пожарной безопасности, правила охраны труда были соблюдены.
— Прокуратура даст оценку соблюдению законности осуществления ООО «СибВторРесурс» деятельности в сфере обращения с отходами. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, -добавили в прокуратуре.