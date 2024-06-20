Под Волгоградом замдиректора и бухгалтера училища судят за взятки

— В целях благодарности за заключение договора по завышенной цене коммерсант предложил должностным лицам взятку в виде мясной продукции на сумму, равную разнице в цене, указанной в договоре, и цене, по которой хлебобулочная продукция отпускалась со склада, — уточнили в ведомстве.