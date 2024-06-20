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Под Волгоградом замдиректора и бухгалтера училища судят за взятки

В Волгоградской области в училище брали взятки мясом.

В Урюпинском районе Волгоградской области судят заместителя директора и бухгалтера училища за взяточничество. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, сотрудники образовательного учреждения заключили договор с ИП на поставку хлебобулочных изделий для студентов. При этом стоимость товара была завышенной.

— В целях благодарности за заключение договора по завышенной цене коммерсант предложил должностным лицам взятку в виде мясной продукции на сумму, равную разнице в цене, указанной в договоре, и цене, по которой хлебобулочная продукция отпускалась со склада, — уточнили в ведомстве.

Общая сумма взятки достигла 90 тысяч рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материал передали в суд.